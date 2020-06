Die beabsichtigte Fahrt mit einem Fahrrad ist einem Mann in der Nacht zum Montag von einer Polizeistreife untersagt worden. Der Mann war kurz nach Mitternacht in der Raumbacher Hauptstraße angetroffen worden. Laut Polizei stand er offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Tests hätten diesen Eindruck bestätigt. Das Fahrrad musste danach stehen bleiben und der Mann machte sich zu Fuß auf den Weg zu seinem Ziel in Meisenheim.