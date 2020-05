Dass er in eine handfeste Auseinandersetzung mit einem anderen geraten ist, hat einen Mann in Becherbach im Kreis Bad Kreuznach am Samstagabend den Führerschein gekostet. Die Polizisten der Lauterecker Inspektion, die zum Schlichten herbei geeilt waren, stellten bei einem der Streithähne eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Weil der Betroffene nach Angaben von Zeugen kurz zuvor mit seinem Auto unterwegs gewesen war, steht nun eine Trunkenheitsfahrt im Raum. Eine Blutprobe war fällig. Wie die Polizei gestern weiter zu dem Vorfall mitteilte, war Alarm geschlagen worden, nachdem sich ein 30-Jähriger mit einem 43 Jahre alten Kontrahenten eine körperliche Auseinandersetzung geliefert hatte.