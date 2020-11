Zur Kollision mit zwei geparkten Autos ist es am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr in der Baumholderstraße in Freisen gekommen. Nach Polizeiangaben musste ein BMW-Fahrer in der Ortsmitte nach rechts ausweichen, weil ihm ein anderer Wagen in der Mitte der Fahrbahn entgegenkam. Dabei stieß er mit den parkenden Autos zusammen. Der Unfallverursacher flüchtete. Es soll sich hierbei um einen dunklen Wagen mit Xenon-Scheinwerfern gehandelt haben. Die Polizei St. Wendel sucht unter Telefon 06851 8980 Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Sowohl der BMW als auch die parkenden Wagen wurden beschädigt.