Zum kalendarischen Frühlingsbeginn wird das Museum Goldener Engel in Baumholder wieder seine Pforten öffnen. Das hat die Tourist-Info der Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder mitgeteilt.

Demnach wird ab Sonntag, 21. März, das Museum im Kulturzentrum Goldener Engel wieder Besucher empfangen. Museumsleiterin Ingrid Schwerdtner freue sich sehr, dass fast alle ehrenamtlichen „Museums-Engel“ erneut ihre Mithilfe beim Museumsbetrieb zugesagt hätten.

An den Öffnungszeiten ändert sich nach Angaben der Tourist-Info nichts, allerdings müssten sich Besucher vorab anmelden. Die Beachtung der Regeln zu Abstand und Mund-Nase-Schutz sowie eine Kontaktdatenerfassung seien unerlässlich. Und die Kapazität werde insofern begrenzt, als sich nur zwölf Besucher gleichzeitig in den Räumen aufhalten dürften.

Gruppenbesuche mit Führungen würden gleich wieder angeboten, allerdings sei die Gruppengröße dann ebenfalls auf zwölf Personen beschränkt. Solche Führungen seien auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich.

Geöffnet ist das Museum im Goldenen Engel am ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr, dienstags bis donnerstags von 10 bis 12 und mittwochs zusätzlich von 17 bis 19 Uhr. Anmeldung unter Telefon 06783 981140 sowie 06783 7043950 oder per E-Mail an info@museum-goldener-engel.de.