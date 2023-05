Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Warnstreik haben Musashi-Beschäftigte den Druck auf die Geschäftsführung des Autozulieferers erhöht. An allen sechs deutschen Standorten, darunter die rheinland-pfälzischen Werke Bad Sobernheim, Bockenau und Grolsheim traten Arbeitnehmer am Montag in einen ganztägigen Ausstand, wie die IG Metall Bad Kreuznach mitteilte.

Rund 1000 Musashi-Beschäftigte hätten zudem im thüringischen Leinefeld für Standort- und Beschäftigungssicherung demonstriert. Die Geschäftsführung von Musashi