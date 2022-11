Am Dienstag, 8. November, beginnt in Meisenheim ein dreiteiliger Kurs, in dem es ums Schreiben in Mundart geht. Kursleiter ist der profilierte Mundartdichter Norbert Schneider.

Der Kurs im Rahmen des Herbstprogramms des Volksbildungswerks Meisenheim richtet sich an Menschen, die sich mit kreativem Schreiben in Mundart beschäftigen wollen, heißt es in der Ankündigung. Die Leitung hat der Rehborner Mundartdichter und -autor Norbert Schneider übernommen, der für seine Lyrik und Prosa im nordpfälzer Dialekt mehrfach ausgezeichnet ist. Die Teilnehmer erhalten Anleitung und können eigene Schreibversuche starten.

Die drei Treffen finden jeweils dienstags von 19 Uhr bis 20.30 Uhr in Raum 51 des Paul-Schneider-Gymnasiums in Meisenheim statt. Die Gebühr beträgt zehn Euro für drei Abende bei zwölf Teilnehmern. Anmeldung unter Telefon 06753 4126.