Der Impfbus des DRK-Kreisverbands Bad Kreuznach kommt in diesem Monat am Sonntag, 27. März, nach Meisenheim. Zwischen zehn und 17 Uhr werden auf dem Parkplatz an der Realschule Plus Impfungen für Menschen ab zwölf Jahre angeboten.

Wie der Landkreis mitteilt, habe das Land Lieferungen des Impfstoffs des Herstellers Novavax für das mobile Team zugesagt. Dieses Vakzin heißt Nuvaxovid und wirkt auf Protein-Basis. Geplant ist, diesen Impfstoff zwischen 14 und 17 Uhr zu verabreichen. Die bekannten Impfstoffe von Biontech und Moderna stehen ganztägig zur Verfügung.

In Bad Kreuznach am 12. März

Der Impfbus macht im März an sieben Orten im Landkreis Bad Kreuznach Station. Darunter sind auch Feilbingert (Lemberghalle, Samstag, 19. März, 10 bis 17 Uhr) und Kirn (Gesellschaftshaus, Sonntag, 20. März, 10 bis 17 Uhr). Einen Familienimpftag mit der Möglichkeit, Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren impfen zu lassen, bietet das DRK -Mobil am Samstag, 12. März, 10 bis 17 Uhr, in Bad Kreuznach an der Sparkasse Rhein-Nahe.

Nach den Worten von Landrätin Bettina Dickes haben zuletzt zwischen 50 und 100 Bürger pro Station das Impfangebot genutzt. Sie hoffe, dass das Angebot, sich dezentral mit Nuvaxovid impfen zu lassen, die Bereitschaft noch einmal erhöhe, wird Dickes in der Mitteilung zitiert.