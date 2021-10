Nach der Corona-Zwangspause erlebtr die Messe „Kostbar“ am Wochenende, 6. und 7. November, in Idar-Oberstein eine Neuauflage. Am 7. November findet zugleich in Halle 2 die Hochzeitsmesse „Sag ja!“ statt, bei der sich heiratswillige Paare rund um das Thema Hochzeit informieren können.

Unter dem Titel „Hunsrücklust“ erwartet Besucher bei der „Kostbar“ ein neuer Bereich zum Thema Kulinarik. Regionale Anbieter bieten Essen und Trinken an. Insgesamt setzt die Messe auf Publikumsmagnete, wie Goldschmiede und Schmuckanbieter, Aussteller aus dem Bereich Mode und Accessoires sowie Kunsthandwerk sowie Tischkultur. Geplant ist auch eine Schmuckschau.

Online-Vorverkauf

Erstmals können Karten online im Vorverkauf erworben werden. Geöffnet ist am Samstag, 6. November, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag vonn 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt sechs Euro.