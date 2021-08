Eine Benefizaktion für Flutopfer an der Ahr hat das Restaurant „Meisenheimer Hof“ für Sonntag, 12. September, angekündigt. Von 13 bis 18 Uhr läuft das erste „Meisenheimer Genussfestival – Food & Wine“. Der gesamte Erlös solle an Gastronomen und Winzer gehen, die vom Hochwasser hart getroffen wurden.

Neben Markus Pape vom „Meisenheimer Hof“ werden Berufskollegen jeweils einen Gang zubereiten, um für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen. Teilnehmer sind Jan Treutle vom „Im Gütchen“ in Bad Kreuznach, Doreen und Patrick Wahl von der „Kupferkanne“ in Bad Sobernheim, Wigbert Weck von der „Hermannshöhle“ in Niederhausen, Michael Kammermeier von der „Ente“ in Wiesbaden, Philipp Wolter vom „Phönix“ in Düsseldorf, Jockl Kaiser von „Meyers Keller“ in Nördlingen, Patrick Jabs von „Lecker Werden“ in Essen, sowie Phillipp Helzle vom „Jungborn Bollants im Park“ in Bad Sobernheim.

Zudem werden Essensstände angeboten. Mehrere Winzer werden eine Auswahl ihrer Weine ausschenken. Sie kommen unter anderen aus Bad Sobernheim, Mannweiler-Cölln, Waldböckelheim und Raumbach.

Karten kosten 149 Euro

Außerdem soll es eine Tombola geben. Karten kosten 149 Euro pro Person. Der Verkauf erfolgt über die Internetseite www.meisenheimer-genussfestival.de. Nach Angaben der Veranstalter gibt es nicht mehr sehr viele Karten.