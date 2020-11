Die Corona-Impfstation im Landkreis Bad Kreuznach soll in Bad Sobernheim eingerichtet werden. „Wir stehen in abschließenden Gesprächen zur Anmietung des ehemaligen Real-Marktes, um dort die Impfstation einzurichten“, erklärte Landrätin Bettina Dickes. Das Gebäude sei durch seine Größe, aber gerade auch durch Erreichbarkeit und viele Parkmöglichkeiten sehr gut geeignet. Darüber hinaus liege Bad Sobernheim in der Mitte des Landkreises und sei damit aus allen Bereichen des Kreises relativ schnell erreichbar. Mitte des Monats sollen laut Dickes die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen werden. Zur personellen Unterstützung sucht die Kreisverwaltung freiwillige Helfer aus medizinischen oder Verwaltungsberufen. Freiwillige können sich per E-Mail an coronahelfer@kreis-badkreuznach.de registrieren lassen.