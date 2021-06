In einem Villa-Musica-Konzert gastiert am Sonntag, 27. Juni, 17 Uhr, die mittlerweile weltweit gefeierte Klarinettistin Sabine Grofmeier im Haus der Begegnung in Meisenheim. Mit dabei die Pianistin Marina Komissartchik. Das Duo spielt berühmte Kompositionen von Weber, Rossini, Bernstein und anderen. Der Eintritt kostet zwölf Euro, Schüler zahlen die Hälfte. Anmeldung ist erforderlich unter 06753 2207. Beim Ein- und Ausgang besteht Maskenpflicht, ein Impf- oder Testnachweis muss vorgelegt werden.