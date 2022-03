Der evangelische Kirchenkreis An Nahe und Glan und seine Partnerregion Rubengera in Ruanda bekunden ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk. In einer gemeinsamen Botschaft rufen sie zum Gebet für Frieden und Gerechtigkeit auf.

„Als Partner aus den beiden Kirchenkreisen Rubengera in Ruanda und Nahe und Glan in Deutschland sind wir schockiert angesichts der kriegerischen Aggression, die eine neue Dimension angenommen hat“, heißt es in der Erklärung des Synodalen Fachausschusses Ruanda, dem Träger der Partnerschaft. „Jeder Krieg in der Welt bedeutet eine Katastrophe für diejenigen, die unter den Gewaltakten leiden. Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein“, heißt es weiter. Die Menschen in Rubengera und in der Nahe-Region verbinden ihre gemeinsame Botschaft mit einem Friedensappell und einem Ruf zum Gebet.

Seit mehr als 30 Jahren verbindet den Kirchenkreis An Nahe und Glan eine Partnerschaft mit Rubengera in Ruanda.

Superintendentin Astrid Peekhaus und ihr ruandischer Kollege, Pastor Prince Karangwa, zeigen sich über den brutalen Krieg „entsetzt und betroffen“. Die Motivation zu dem Friedensappell und Gebetsruf entspringe nicht nur der Tatsache, dass der Krieg in der Ukraine schon fast im Zentrum Europas angekommen sei, erklären die Kirchenkreise die deutsche Sichtweise. Es sei eher die Furcht vor einem weltweiten Krieg, der zudem mit einer nuklearen Bedrohung den Frieden in der Welt in Frage stelle. „Mit zahlreichen christlichen und internationalen Organisationen rufen wir zum Frieden auf und zur Solidarität mit der Ukraine.“

Das Partnerschaftskomitee in Rubengera fügt einen Aspekt aus ruandischer Sicht hinzu: Danach sei es undenkbar, dass in der heutigen Zeit die Souveränität eines unabhängigen Staates von einem anderen Staat bedroht werde. „Wir Ruander, die den Krieg und Genozid im Jahr 1994 erlebt haben, wir wissen nur zu gut, wie viel Leid eine solche Situation für die betroffenen Völker bedeutet“, schildern Partner in dem afrikanischen Land ihre Empfindungen in der Rückschau auf das eigene Schicksal.

In einigen Gemeinden des Presbytery Rubengera haben die Gemeindeglieder begonnen, für das ukrainische Volk zu beten, aber auch für all die Menschen, die in irgendeiner Weise von diesem Krieg und dessen Folgen betroffen sind. „Wir beten vor allem für ein Ende des Krieges und für eine friedliche Lösung der bestehenden Konflikte“, berichten die Mitglieder des dortigen Partnerschaftskomitees.