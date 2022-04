Mit einem interdisziplinären Gefäßzentrum und zusätzlicher Fachexpertise baut die Stiftung kreuznacher diakonie ihr medizinisches Behandlungsspektrum in Bad Kreuznach aus. Rund um die Uhr stehen im Diakonie Krankenhaus Experten zur Verfügung, um bei Gefäßerkrankungen zu helfen.

Nach Angaben von Krankenhausdirektor Manuel Seidel bietet das Zentrum das gesamte Spektrum der operativen, interventionellen und konservativen Gefäßmedizin an. Geleitet wird es von Chefarzt Gunnar Proff. Ihm zur Seite stehen zwei spezialisierte Gefäßchirurgen. Neben Oberarzt Adrian Jurubita verstärkt seit März dieses Jahres Frank-Peter Uckmann das interdisziplinär arbeitende Team. Seine Schwerpunkte sind die Chirurgie an der Halsschlagader und die Versorgung von Aortenaneurysmen.

Abteilungen arbeiten vernetzt

Da Gefäßerkrankungen oft in Kombination mit anderen Erkrankungen auftreten, arbeiten die Abteilungen Gefäßchirurgie, Innere Medizin, Kardiologie und Radiologie in Bad Kreuznach vernetzt. „Für Patienten bedeutet das gebündelte Expertenwissen mehr Sicherheit und eine höhere Versorgungsqualität“, betont Proff. Zu den Behandlungen gehörten Eingriffe bei arterieller Verschlusskrankheit mit Durchblutungsstörungen an Beinen und Armen (Schaufensterkrankheit) sowie an der Halsschlagader, zur Vorbeugung und Behandlung von Schlaganfällen oder der Aorta, um lebensbedrohliche Aussackungen der Bauchschlagader auszuschalten. Für minimal-invasive Verfahren stehe ein moderner Hybrid-Operationssaal für die Darstellung der Arterien zur Verfügung.