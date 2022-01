Die Kreisverwaltung Bad Kreuznach kündigt für Samstag, 22. Januar, einen Sonderimpftermin in Meisenheim an. Der Impfbus steht an der Realschule plus, Carl-Hellerman-Straße 48. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen.

Infos und Dokumentationsunterlagen im Internet unter www.kreis-badkreuznach.de. Eine Anmeldung ist nicht nötig, ein Ausweis muss mitgebracht werden.