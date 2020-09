In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit veranstalten die Hochschule Trier und der Umwelt-Campus Birkenfeld am Dienstag, 15. September, 14 bis 18 Uhr, einen virtuellen Infotag für Schüler der zwölften Klassen. Auch in Corona-Zeiten möchte die Hochschule nicht auf individuelle Beratungen von Studieninteressierten verzichten und den Orientierungsprozess aktiv unterstützen, heißt es in der Ankündigung. Für Fragen zu den Studiengängen stehen Professoren, Lehrende und Studenten im Live-Chat zur Verfügung. Zudem wird eine allgemeine Studienberatung angeboten. Zusätzlich informiert die Hochschule über duale Studiengänge und das Orientierungssemester. Die Teilnahme über die Open-Source-Webkonferenzplattform „Big Blue Button“ ist unkompliziert, da keine zusätzliche Software und keine Registrierung erforderlich sind. Alle Zugangslinks zu den Chat-Räumen werden rechtzeitig auf der Webseite www.hochschule-trier.de/go/neugierig veröffentlicht.