Der Umwelt-Campus Birkenfeld lädt Mädchen und Jungen für Donnerstag, 28. April, zum Girls und Boys Day ein. Nachdem die Workshops im vergangenen Jahr wegen Corona nicht stattfinden konnten, sollen nun spannende Einblicke in Berufe und Studiengänge geboten werden. Allerdings sind sämtliche Kurse für Jungen schon ausgebucht. Es gibt nur noch Platz für Mädchen.

Schülerinnen haben die Möglichkeit, am Umwelt-Campus aus insgesamt neun Workshops zu naturwissenschaftlichen Themen zu wählen. Digitale Angebote sind „Von Designerbabys zu fluoreszierenden Mäusen“, Wie viel Karotte und Spinat steckt im Gummibärchen“ und „Bildbearbeitung mit Photoshop“. Im Workshop „Ein Tag als Wirtschaftsingenieurin: Business-Know-How von der Pizza-Relativität zur Instastory“ werden Aspekte des digitalen Marketings aufgegriffen und so ein spezieller Bereich des Studiums des Nachhaltigen Wirtschaftsingenieurwesens aufgegriffen. In „Öko-Design – Kreative Verpackungsideen und ihre Nachhaltigkeit“ prüfen Schülerinnen verschiedene Verpackungsmaterialien auf ihre Wiederverwertbarkeit und entwerfen kreative Lösungen. Inhalte aus Informatik und Maschinenbau verknüpft der interdisziplinäre Workshop „Ein Roboter auf Irrwegen“. Dabei soll ein fahrender Roboter so programmiert werden, dass er selbstständig seinen Weg aus einem Irrgarten findet.

Info

Informationen und Anmeldung unter www.hochschule-trier.de/go/gsb