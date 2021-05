Albrecht Christmann, Seniorchef des Busunternehmens Westrich Reisen, soll im laufenden Arbeitskampf streikende Mitarbeiter beschimpft und beleidigt haben. So schildert es die Gewerkschaft Verdi. Christmann sagt, ihm seien angesichts der Verdi-Forderungen „die Gäule durchgegangen“.

„Schau dir das Dreckspack an, was habe ich da nur eingestellt, ihr seid ein Haufen Kasper.“ So zitiert die Pressestelle für Rheinland-Pfalz-Saar der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den Baumholderer Busunternehmer Albrecht Christmann in einer Mitteilung. Ereignet haben soll sich der Vorfall am Dienstag, 18. Mai, dem letzten von fünf Warnstreiktagen seit Anfang des Monats, mit denen die Gewerkschaft die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch bewegen will. In der Mitteilung heißt es weiter: „Wir verabscheuen solche Aussagen und solch ein Gedankengut von Unternehmern entschieden. Das ist nicht nur ein Angriff auf die Persönlichkeit der Beschäftigten bei Westrich Reisen, sondern auch ein Angriff auf die Demokratie im Betrieb.“

Verdi: „Empörend“

„Ich selbst habe es gehört und mich dann bei Kollegen, die näher dabei standen, über den Wortlaut vergewissert“, sagte Marko Bärschneider auf Nachfrage am frühen Dienstagabend. Der 41-Jährige ist Gewerkschaftssekretär im Fachbereich Verkehr im Bezirk Mittelrhein. Er sei erschrocken, formulierte Bärschneider. „Es gibt ein Betriebsverfassungsgesetz, Mitbestimmung im Betrieb ist Demokratie im Betrieb“, betonte er. „Solche Aussagen an die eigene Belegschaft, die nichts tut, als ihr Streikrecht wahrzunehmen, sind empörend. Was ist das für eine Personalführung? Das erinnert mich an die alte Gutsherrenart: Man lässt die Bediensteten Tag für Tag schuften und wenn sie nicht mehr funktionieren, fliegen sie raus. Für mich spiegeln diese Sätze die reale tägliche Arbeitssituation im Betrieb.“

Die Situation, in der die Sätze auf dem Betriebshof von Westrich Reisen in Baumholder gefallen sein sollen, beschrieb Bärschneider als „klassisch“: „Streikende Fahrer haben ihre Kollegen angesprochen und versucht, sie zum Mitmachen zu bewegen.“

Christmann: „Auf dem Teppich bleiben“

Ganz so seien seine Worte nicht gewesen, sagte Albrecht Christmann auf RHEINPFALZ-Anfrage am Telefon. „Aber in der Richtung sind die Gäule mit mir durchgegangen, das stimmt“, bestätigte der Seniorchef das Unternehmens, das nach eigenen Angaben 140 Menschen beschäftigt und 90 Busse unterhält, die Vorwürfe. Westrich Reisen hat Standorte in Baumholder und in Monzingen bei Bad Kreuznach, die Geschäftsfelder liegen im Bustourismus, im Schülertransport und im öffentlichen Nahverkehr, auch im Kreis Kusel. Arbeitskämpfe seien gesetzlich erlaubt, aber er habe „in der Corona-Zeit für Streiks keinerlei Verständnis“, so Christmann. Die Forderungen seien utopisch, die Gewerkschaft müsse „auf dem Teppich bleiben“.

Christmann spricht von einer Zeit, die schwer für die gesamte Branche sei. Die Reisebusse seien abgemeldet, „sie dürfen nicht fahren, aber wir müssen sie abbezahlen bei der Bank. Wir haben Busse, die sind noch keinen Kilometer gefahren, weil wir sie neu für die Saison 2020 geordert hatten. Dann kam Corona – und seither kosten sie nur.“ Sein Haus habe alles daran gesetzt, keinen der Fahrer wegen der Pandemie in Kurzarbeit schicken zu müssen, sagte Christmann. Das müsse man auch anerkennen.

Konflikt geht schon länger

Der Konflikt zwischen Verdi und dem privaten Omnibusgewerbe schwelt seit 2019. Die Gewerkschaft will vor allem erreichen, dass fahrplanbedingte Standzeiten bezahlt werden. Dies sei in Rheinland-Pfalz nicht der Fall, sagt Bärschneider. Außerdem geht es um ein 13. Monatsgehalt und höhere Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit. Grundsätzlich habe die Landesregierung bereits 2020 zugesagt, sich an Mehrkosten aus Tarifabschlüssen zu beteiligen, weil der öffentliche Nahverkehr zur Daseinsvorsorge gehöre, erläutert Verdi-Mann Bärschneider. Albrecht Christmann von Westrich Reisen bestätigt dies, behauptet aber: „Bei mir ist noch nichts angekommen.“