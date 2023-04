Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus Südamerika auf den Liebfrauenberg: Am 1. September beginnen zehn Fachkräfte aus Kolumbien und Ecuador im Gesundheitszentrum Glantal. Wie Pflegedirektor Ingolf Drube berichtet, wurden die neuen Mitarbeiter über eine Berliner Personalvermittlungsagentur vermittelt.

Erst im vergangenen Sommer hatte das Gesundheitszentrum Glantal seine eigene Krankenpflegeschule in der alten Volksschule am Bito-Campus in Meisenheim eröffnet und bildet seither junge Menschen