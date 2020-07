Die Zeugnisse der rund 600 Jahre dauernden Geschichte des Quecksilberbergbaus am Moschellandsberg stehen im Mittelpunkt der geführten Geo-Tour „Der Quecksilberberg“ am Sonntag, 26. Juli. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz des Burghotels in Obermoschel, die Gästeführung übernimmt Ralf Kauth. Der Teilnahmebeitrag beträgt für Erwachsene 4 Euro. Kinder im Alter zwischen sieben und 16 Jahre zahlen 2 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen beschränkt. Mitwandern kann nur, wer sich beim Donnersberg-Touristik-Verband, Telefon 06352 1712, www.donnersberg-touristik.de, anmeldet.