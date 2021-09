Am Donnerstag, 7. Oktober, findet um 17 Uhr in der Messe Idar-Oberstein eine öffentliche Gedenkfeier für Alex statt. Mit dieser Veranstaltung nehmen Angehörige und Freunde Abschied von dem 20-Jährigen, der am 18. September bei der Arbeit in einer Tankstelle erschossen wurde, weil er einen Kunden auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte.

Aufgrund der geltenden Corona-Regelungen ist die Anzahl der Gäste auf 650 begrenzt, teilt die Stadt mit. Anmeldung und Registrierung erfolgen ausschließlich über ein Online-Ticket-System der Messe Idar-Oberstein unter www.messe-io.de. Die Anmeldung ist ab 4. Oktober, 12 Uhr, möglich.

Gedenkfeier im Internet

Die Gedenkfeier wird auf der Internetseite der Messe zudem live ausgestrahlt. Dort wird auch ein virtuelles Kondolenzbuch eingerichtet. Einlass zur Gedenkfeier in der Messe Idar-Oberstein ist ab 15 Uhr. Der Zugang ist nur mit den ausgedruckten Online-Tickets möglich. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel.