Ein Großeinsatz sorgte am 26. Mai in Raumbach für Aufregung. Zuvor war starker Gasgeruch in der Hauptstraße aufgefallen.

Diesen Dienstagnachmittag werden die Raumbacher noch eine ganze Zeit in Erinnerung behalten: Kurz nach 15 Uhr rückten die Feuerwehren Raumbach, Meisenheim, Odernheim, Bad Sobernheim und Odenbach, der Gefahrstoffzug des Landkreises Bad Kreuznach, Polizei und Rettungsdienst an, und die Warnapp Nina schickte eine Gefahrenmeldung. Hintergrund war ein Gasalarm.

Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan schildert den Fall am Tag danach in einer Mitteilung: Demnach haben Anwohner ein Zischen an einem Gastank in der Hauptstraße vernommen, außerdem habe ein deutlicher Gasgeruch in der Luft gelegen. Die Anwohner alarmierten die Feuerwehr.

Feuerwehr kühlt den Tank

Diese räumte umgehend umliegende Wohngebäude und kühlte den Gastank, bis ein hinzugezogenes Unternehmen den Tank mit einem Laster leeren konnte. Die Gaswerte in der Luft wurden per Drohne gemessen.

Die Bewohner der geräumten Häuser kamen bei Nachbarn und Bekannten unter, verletzt wurde niemand. Während des bis circa 19 Uhr dauernden Feuerwehreinsatzes waren die Hauptstraße sowie die Ortszufahrten gesperrt.

Zur Ursache des Gasaustrittes kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Explosionsgefahr habe nicht bestanden.