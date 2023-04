Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Insektenhotels, Obstbäume und Bienenvölker neben Rebstöcken: Die Nahe-Winzerin Laura Weber will die Artenvielfalt fördern und ausprobieren, wie sich Weinbau, Naturschutz und Bienenhaltung gemeinsam weiterentwickeln lassen. Der Weinberg scheint gut gewählt: Er trägt den Beinamen Bienengärtchen.

Zum Weltbienentag am 20. Mai ist die Winzerin mit ihrem Projekt an die Öffentlichkeit gegangen. In einem mehr als 300 Jahre alten Weinberg am Ortsrand von Monzingen in der Verbandsgemeinde