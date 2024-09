Hohe Reichweite und ein nachhaltig positives Image: Das verspricht sich die in Meisenheim ansässige Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH von ihrem neuen Engagement im Hallenfußball.

Als langjähriger Partner des 1. FC Kaiserslautern hat die Meisenheimer Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH nach eigenen Worten viel Erfahrung in der Unterstützung des heimatnahen Bundesliga-Fußballvereins. Nun betritt das Unternehmen in der vom ehemaligen Fußballprofi Toni Kroos und dem Sport-Streamer Elias Nerlich neu gegründeten Icon League auch den Rasen im Hallen-Kleinfeld.

In der neuen deutschen Indoor-Fußballliga geht Bito dabei als Sponsor des „Wontorriors FC“, der Mannschaft der Sportmoderatorin Laura Wontorra und des Unternehmers und Start-up-Investors Nils Glagau („Die Höhle der Löwen“), an den Start. „Davon, Bito-Lagertechnik in diesem dynamischen, frischen und sportlichen Umfeld zu platzieren, versprechen wir uns nicht nur eine hohe Medienwirksamkeit mit hoher Reichweite besonders im Hinblick auf das jüngere Publikum, sondern auch eine nachhaltig positive, sympathische Auswirkung auf unser innovatives Unternehmensimage – Stichwort Employer Branding und Rekrutierung neuer Talente“, teilt das Unternehmen schriftlich mit. Wie viel Geld Bito zahlt, wurde nicht bekannt.

Bito-Lagertechnik beschäftigt weltweit 1.200 Mitarbeiter, davon mehr als 850 am Stammsitz in Meisenheim und dem benachbarten Produktionswerk Lauterecken. Aktuell gibt es insgesamt 19 Tochtergesellschaften in nahezu allen europäischen Ländern, in Dubai, in den USA und in Kanada, darüber hinaus ein weiteres Produktionswerk in Polen. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2023 nach eigenen Angaben einen Umsatz von 410 Millionen Euro und könne damit in Folge ihr stärkstes Umsatzjahr verzeichnen.

„Wontorriors FC“ spielt wieder am 16., 23. und 30. September.