Die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach-Land hat zum ersten Mal eine Bürgermeisterin: Andrea Silvestri (CDU) ist vereidigt und im Amt.

Gewählt wurde sie im September 2025, und ab heute, 17. April, ist sie für die Dauer von acht Jahren an ihrem neuen Schreibtisch zu finden: Am Mittwochabend ernannte Marc Ullrich (parteilos), da noch amtierender Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach-Land, in einer eigens anberaumten Sitzung die 48-jährige Andrea Silvestri (CDU) zur neuen Bürgermeisterin der VG. Die Sitzung fand in der vollbesetzten Feilbingerter Lemberghalle statt.

Silvestri, langjährige Ortsbürgermeisterin von Feilbingert, hatte sich bei der Wahl am 14. September 2025 mit 60,6 Prozent der Stimmen schon im ersten Wahlgang klar gegen Ulrich und den weiteren unabhängigen Bewerber Andreas Paulus durchgesetzt. Silvestri will ihr Ortsbürgermeisteramt aufgeben und hofft, dass die Nachfolgeregelung bis Herbst dieses Jahres geklärt werden kann. Zudem ist sie auch Kreisbeigeordnete des Landkreises Bad Kreuznach.

Die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach-Land hat 13 Ortsgemeinden mit insgesamt rund 13.600 Einwohnern. Der Sitz befindet sich in Bad Münster am Stein-Ebernburg.