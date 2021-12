Die Stadt Idar-Oberstein hat „ihr“ Supertalent Elena Turcan offiziell empfangen. Oberbürgermeister Frank Frühauf und Bürgermeister Friedrich Marx gratulierten der Zehnjährigen. Die erste Fanpost bekommt Elena auch schon.

„Wir sind ganz begeistert von Deiner tollen Leistung“, erklärte Friedrich Marx beim Empfang im Stadthaus, zu dem Elena mit ihrer Mutter Laura erschienen war. Ganz neu ist Marx das Talent der Zehnjährigen allerdings nicht: Die Familien Turcan und Marx sind Nachbarn. Und natürlich hatten der Bürgermeister und ebenso sein Chef Frühauf mit ihren Familien das „Ave Maria“ von Elena Turcan während der Fernsehshow „Das Supertalent“ mitverfolgt und für sie angerufen.

Ihr Talent hat Elena Turcan auch schon beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ bewiesen. Beim Wettbewerb 2018 gehörte sie zu den Preisträgerinnen in der Kategorie Musical. 2020 belegte Elena in der Kategorie Klavier einen zweiten und in der Kategorie Gesang einen ersten Platz.

Autogrammwünsche und Interviews

Sie ist nicht das erste Talent aus der Edelsteinstadt, das es ins Finale der Fernsehshow geschafft hat. Frank Lorenz belegte 2015 den vierten Platz. Mittlerweile hat Lorenz sein Hobby zum Beruf gemacht und steht als Puppen-Comedian und Bauchredner auf der Bühne. Ob Elena diesem Beispiel folgt, weiß die Zehnjährige noch nicht: „Ich bin noch jung und eine Karriere als Opernsängerin hat noch Zeit.“ Außerdem würden ihre Eltern darauf achten, dass sie sich nicht zu viel zumute.

„Elena hat noch nicht ganz realisiert, was sie geleistet hat“, meint Mutter Laura. Sie sei auch froh darüber, dass sich der Medienrummel bisher in Grenzen hält. „Es gab einige Interview-Anfragen von Zeitungen und Sender, außerdem kamen auch schon Autogrammwünsche und Fanpost, aber alles im Rahmen.“

Vielleicht singt sie im Stadttheater

In Oberbürgermeister Frühauf und Bürgermeister Marx hat Elena jedenfalls zwei neue Fans gewonnen. Neben einer Urkunde überreichten sie beim Empfang eine Amethyst-Geode mit dem Stadtwappen und für Mutter und Tochter jeweils einen Blumenstrauß. „Und wenn Du mal ein Konzert im Stadttheater geben möchtest, dann sag uns bitte Bescheid, dann organisieren wir das“, erklärten beide.