Der neue Oberbürgermeister von Bad Kreuznach, Emanuel Letz, ist am Sonntag in einer Sondersitzung des Stadtrates ernannt und vereidigt worden. Letz folgt ab 1. Juli auf Heike Kaster-Meurer, die elf Jahre an der Stadtspitze stand.

Letz hatte bei der Stichwahl am 27. März als Kandidat der FDP mit deutlichem Vorsprung und 62,4 Prozent der Stimmen gegen Sabine Drees, Kandidatin der CDU, gewonnen. Beide hatten sich bei der Hauptwahl am 13. März zuvor für die Stichwahl qualifiziert.

Einnahmen verbessern

„Nicht nur für mich, auch für unsere Stadt beginnt heute ein neuer Abschnitt. Ich persönlich bringe diesem, meinem neuen Amt und der damit verbundenen Verantwortung große Wertschätzung und großen Respekt entgegen. Ich möchte der Aufgabe gerecht werden und nach bestem Wissen und Gewissen mich für unsere Stadt Bad Kreuznach, für unsere Bürgerinnen und Bürger einsetzen und meinen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft leisten. Darauf freue ich mich sehr“, sagte der neue Ortsbürgermeister in seiner Antrittsrede. Er räumte ein, dass diese Aufgabe nicht einfach werde, denn die finanziellen Spielräume der Stadt seien eng. Daher wolle er die Einnahmesituation verbessern und steigern, etwa durch die Neuansiedlung von gewerbesteuerzahlenden Unternehmen.

Letz wohnt mit seiner Familie in Bosenheim. Der 46-jährige studierte Verwaltungswirt war 25 Jahre bei der rheinland-pfälzischen Polizei tätig. Seit Mitte vergangenen Jahres arbeitete er als Referent für die FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz für den Bereich Inneres, Sport und Landesplanung. Seit 2017 ist er Mitglied der FDP.