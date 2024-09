Bahnreisende auf der Strecke von Saarbrücken bis Mainz müssen sich bis Donnerstag auf Fahrplanänderungen und Zugausfälle im Raum Gau-Algesheim / Bad Kreuznach einstellen. Auch zwischen Neunkirchen und Saarbrücken stockt es.

Wie die Mainzer Zentrale des Eisenbahnverkehrsunternehmens Vlexx mitteilt, sind von Dienstag, 17. September, bis Donnerstag, 19. September, einzelne Züge der Linien RE 2, RE 3 und RB 33 sowie RB 35 und RB 65 von den Änderungen betroffen. Ersatzbusse bedienen teilweise den Abschnitt zwischen Gau-Algesheim und Mainz, auf anderen Streckenabschnitten kann es zu Verspätungen kommen. Hintergrund sind der Mitteilung zufolge Stützmauerarbeiten der DB bei Bingen, die den Fahrplan durcheinanderbringen.

Laut Vlexx fahren bis Donnerstag einige Züge der RE 3 zwischen Bad Kreuznach und Neunkirchen um circa zehn Minuten verspätet. Der RE 3 um 23.05 Uhr ab Ingelheim etwa startet heute um 23.12 Uhr ab Gau-Algesheim. Der RE 3 um 21.32 Uhr ab Bad Kreuznach hält zusätzlich in Gau-Algeshein, um den Ersatzbus nach Mainz erreichen zu können. Die RB 65 um 4.15 Uhr ab Bad Kreuznach in Richtung Bingen entfällt am 18. und 19. September zwischen Bretzenheim und Bingen.

Die aktuelle Lage gibt es online

Bis 21. September ist zudem der Abschnitt von Neunkirchen bis Saarbrücken von Instandhaltungsarbeiten betroffen. Dort verkehren ebenfalls Busse.

Weitere Informationen zum Fahrplan erhalten Fahrgäste unter www.vlexx.de. Zudem könne der Baustellenfahrplan in den elektronischen Fahrplanauskunftsmedien des Rhein Nahe Nahverkehrsverbunds RNN (www.rnn.de) und der Deutschen Bahn (www.bahn.de) abgerufen werden.