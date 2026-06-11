Mit einem Fest wird am Sonntag, 14. Juni, ab elf Uhr Lettweilers neues Mehrgenerationengelände eingeweiht. Wohnmobilstellplätze kommen noch.

Der neue Freizeitpark entstand mit finanzieller Hilfe des Landes dort, wo früher das runde Leder des TuS Lettweiler rollte: direkt an der Turnhalle am Ortseingang aus Richtung Odernheim kommend. Ziel war, einen Raum zu schaffen, an dem Sport, Spielspaß und gemütliches Beisammensein unter freiem Himmel für Jung und Alt möglich sind.

Der ehemalige Sportplatz wurde durch die Modellierung von Hügeln und Baumpflanzungen zu einer Parklandschaft verändert. Sie bietet Raum für Volley- und Basketball sowie Tischtennis, ein Kleinspielfeld für Fußball, eine Calisthenics-Anlage sowie ein Bodentrampolin. Für Kinder und Junggebliebene gibt es eine Kletteranlage und eine 10-Meter-Rutsche. Im Umfeld entstehen ferner noch Wohnmobilstellplätze.

Das Land bewilligte laut Ortsbürgermeister Volker Wagner rund 182.000 Euro aus der Dorferneuerung und dem Sonderfonds Land in Bewegung, was rund 75 Prozent der Kosten ausmacht. Die Schlußrechnungen liegen noch nicht komplett vor.