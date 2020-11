Einbrecher sind in der Nacht zum Freitag in die Postfiliale in der Untergasse in Meisenheim eingedrungen. Nach Angaben der Polizei in Lauterecken schlugen sie eine rückwärtig gelegene Fensterscheibe auf und verschafften sich so Zutritt zum Laden. Nach ersten Ermittlungen zufolge stahlen die Unbekannten mehrere Packungen Zigaretten, Tabak, zahlreiche Feuerzeuge sowie E-Zigaretten. Zudem rissen die Einbrecher mehrere Pakete auf. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar.

Die Beamten registrierten zudem an einem Anwesen in der Nachbarschaft der Post einen Einbruchsversuch. Dort versuchten die Täter, ein Fenstergitter aus der Verankerung zu reißen. Allerdings scheiterten sie und bei ihrem Versuch und zogen wieder ab. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 06382 9110.