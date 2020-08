Diebe haben aus einem Gartenhaus in Meisenheim Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Nach Polizeiangaben stahlen die Unbekannten unter anderen Freischneider, eine Werkbank und sonstiges Werkzeug. Die Einbruchszeit grenzt die Polizei auf den Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstagvormittag ein. An dem Gartenhaus, das sich neben der Bundesstraße 420 befindet, brachen die Unbekannten zunächst das Schloss auf. Anschließend nahmen sie die Gegenstände mit. Die Polizeiinspektion Lauterecken ist nun auf der Suche nach möglichen Zeugen. Wer etwas bemerkt hat oder verdächtige Personen gesehen hat, möchte sich unter Telefon 06382 9110 an die Polizei wenden.