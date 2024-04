Die Expertin Gabriele Mergenthaler erläutert während einer zweistündigen Führung, was die Mauern der Klosterruine auf dem Disibodenberg vom dortigen Leben vor 900 Jahren erzählen.

„Die Baugeschichte des Klosters Disibodenberg in der benediktinischen Zeit“ heißt eine Führung zur Klosterruine am Sonntag, 14. April, 14 bis 16 Uhr, ab dem Museumshof auf dem Disibodenberger Hof. Die Führung unter der Leitung von Gabriele Mergenthaler – sie hat über die Baugeschichte der Anlage promoviert – beschäftigt sich mit der Bebauung des Berges in den Jahren 1108 bis 1146.

Wie es in der Ankündigung heißt, lassen die baulichen Reste auf dem Hügelplateau auch Rückschlüsse über das Leben von Hildegard von Bingen zu. Die Heilige lebte von 1098 bis 1179 und begann ihre Ordenslaufbahn im Alter von 14 Jahren in einer Klause auf dem Disibodenberg.

Im Preis der Führung ist der Museumseintritt enthalten.