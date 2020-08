Am Sonntag, 22. August, wird zu einem Themenspaziergang zu den Kraftorten der Klosterruine mit Historikerin Ulrike Lindemann eingeladen. Der Treffpunkt ist um 15 Uhr am Museumshof Disibodenberg. Der Disibodenberg ist von alters her ein Ort mit besonderer Anziehungskraft. Wegen einer begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung bis 20. August per E-Mail an lindemann-ulrike@t-online.de erforderlich.