Unbekannte haben von einer Baustelle zwischen Raumbach und Abtweiler an der L 376 zwei 40 Meter lange Hochdruck-Mörtelschläuche gestohlen. Nach Angaben der Polizei in Lauterecken kam zum Abtransport aufgrund des Gewichts und Volumens der Schläuche ein Laster oder Transporter zum Einsatz. Der genaue Tatzeitpunkt steht nicht fest. Die Polizei grenzt einen Zeitraum zwischen Ende Mai und Anfang Juni ein. Kurz darauf seien am gleichen Ort zudem zwei Batterien für Lastwagen sowie eine Schubkarre mit auffällig gelbem Reifen entwendet worden. Nach einem Rutsch der Böschung ist die Straße aktuell wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Ermittlung der Täter unter Telefon 06382 9110.