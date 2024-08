Am Mittwoch, 7. August, um 18 Uhr startet der Crucenia-Express „Blauer Klaus“ am Kurpark in Bad Kreuznach zu einer Fahrt nach Ebernburg.

Ziel des Ausflugs mit dem Zug auf Rädern ist das Weingut Jung unterhalb der Burg im alten Ortskern von Ebernburg. Die Fahrt, die von Gesundheit und Tourismus (GuT) für Bad Kreuznach angeboten wird, passiert das Kurgebiet, die Roseninsel und das Salinental sowie Bad Münster am Stein. Stadtführerin Anja Weyer erläutert die Sehenswürdigkeiten am Weg.

Im Weingut erwartet die Teilnehmer eine Weinprobe aus dem Anbaugebiet der Nahe-Region und eine Winzervesper. Um 21 Uhr geht es zurück zum Ausgangspunkt. Am Mittwoch, 11. September wird die Fahrt wiederholt.

Info

Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro einschließlich Weinproben und Winzervesper. Anmeldung bei der Tourist-Info im Haus des Gastes, Telefon 0671 8360050.