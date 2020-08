Die Verdachtsmeldung eines Coronafalles in einer Kita in Bad Sobernheim vom Dienstagabend hat sich bestätigt. Nach Rücksprache mit der Kitaleitung seien nahezu alle Erzieherinnen in Quarantäne geschickt worden, da diese unmittelbaren Kontakt zu einem infizierten Kind hatten. Darüber hinaus seien auch 22 der Kinder als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt worden, teilte der Landkreis Bad Kreuznach gestern weiter mit.

Zahlreiche Eltern hatten sich bereits nach Bekanntwerden des Verdachts an das Gesundheitsamt in Bad Kreuznach gewandt. „Wir konnten zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht einschreiten und Quarantäne verhängen“, erläuterte Gesundheitsdezernent Hans-Dirk Nies gestern.

Nachdem der Verdacht bestätigt wurde, habe das Gesundheitsamt direkt damit begonnen, bereits aufgenommene Kontaktketten zu kontaktieren, um die unmittelbaren Kontaktpersonen des betroffenen Kindes in Quarantäne zu schicken. Weil die Kita aktuell kein Personal hat, sei die Schließung die Folge, erläuterte Kreissprecher Benjamin Hilger auf Nachfrage der RHEINPFALZ.

Feste Gruppenzuteilungen

„Grundsätzlich werden Kitas auch beim Auftreten von Corona-Fällen nicht vom Gesundheitsamt geschlossen. Im Fall der Kita in Bad Sobernheim mussten jedoch fast alle Erzieherinnen in Quarantäne. Hintergrund der verhältnismäßig hohen Zahl an Kontaktpersonen ist das offene System der Kita. „In Kitas mit fester Gruppenbildung ist der Personenkreis deutlich eingeschränkter“, weiß der für das Gesundheitsamt verantwortliche Dezernent. Er appelliert daher in Richtung der Kitas, unbedingt feste Gruppenzuteilungen vorzunehmen, um – im Falle einer Infektion – den Kreis der Personen, die Quarantäne einzuhalten haben, so gering wie möglich zu halten.