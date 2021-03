Ab Montag können an der Förder- sowie an der Grundschule in Birkenfeld Corona-Schnelltests angeboten werden. Wie Verbandsbürgermeister Bernhard Alscher auf Nachfrage mitteilt, solle das Angebot auch auf die Realschule Plus und das Gymnasium ausgeweitet werden.

„Die Corona-Infektionen steigen ohne Ende“, betont Alscher, dass es nun gelte, das Testangebot zügig und „mit so wenig Bürokratie wie möglich“ umzusetzen. Der FWG-Politiker hatte zuletzt fehlende Unterstützung des Bildungsministeriums und der zuständigen Behörden angemahnt. Es sei erst spät zu Absprachen zwischen den verantwortlichen Stellen gekommen, registrierte er.

Dabei seien sowohl die Verbandsgemeinde Birkenfeld als auch Baumholder schon frühzeitig auf das Testen in Kitas und Schulen vorbereitet gewesen - „entsprechend der Vorgehensweise im Saarland, wo bereits erfolgreich getestet wird“, schildert Alscher. Dort habe die Verbreitung des Virus dadurch weiter eingedämmt werden können. Alscher fragt: „Warum war dies bei uns nicht möglich, wenn alle Voraussetzungen gegeben sind?“

Vor dem Hintergrund, dass erneut in Kitas Corona-Infektionen aufgetreten sind, hätte er sich gewünscht, die Tests schneller anbieten zu können. Er müsse leider feststellen, dass „wir in Rheinland-Pfalz dem Saarland schon wieder einige Wochen hinterherhinken und damit weitere Menschenleben gefährden“, sagt Alscher. Dabei steigen die Zahlen infizierter Kinder und Jugendlicher bundesweit deutlich, gibt er zu bedenken. Ziel müsse sein, die Zahl der Neuinfektionen möglichst gering zu halten.