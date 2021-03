Die Menschen im Landkreis Birkenfeld müssen sich auf drastische Verschärfungen der Pandemie-Regeln noch vor Ostern einstellen. Unter anderem soll im Nationalparklandkreis wieder eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr gelten.

Die Inzidenz habe am dritten Tag in Folge die 100er-Marke überschritten, deshalb müsse man „unverzüglich das vom Land vorgegebene Maßnahmenpaket umsetzen“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Die neuen Regeln sollen am Mittwoch, 31. März, in Kraft treten.

Kontakte seien dann wieder auf eine Person außerhalb des eigenen Hausstandes verschärft, auch beim Sport. Strenger als bisher reglementiert werde das „Terminshopping“, Biergärten und Museen müssen schließen, ebenso Kosmetik- und Tattoostudios. Friseure dürfen offenbar weiter arbeiten, aber ohne Bartpflege. Tierparks dürfen ihre Außenanlagen öffnen.

Kreis: Keine Besserung in Sicht

Die Einschränkungen sollen zunächst bis 11. April gelten. Grundsätzlich dürfe die Allgemeinverfügung erst wieder aufgehoben werden, wenn die Inzidenz an sieben Tagen hintereinander unter 100 gelegen habe, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Landkreis richtet sich nach eigenen Angaben nach der Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI). Demnach hatte der Schwellenwert in der Nacht zum Samstag der Schwellenwert erstmals seit über einem Monat über 100 gelegen, zu diesem Zeitpunkt noch knapp. Am Sonntag war der Inzidenzwert auf 118,6 gestiegen. Der Wert für Montag steht noch aus. Weil am Sonntag und am Montag insgesamt aber nur ein Fall aus der Inzidenzberechnung herausfällt, sei keine Besserung in Sicht, so die Kreisverwaltung.