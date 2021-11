Nach einem Jahr Pause durch Corona setzt die Bittmann-Stiftung am Freitag, 12. November, ihre Vortragsreihe fort. Ab 18 Uhr spricht Handball-Weltmeister Heiner Brand über Erfolg und Teambildung.

„Erfolg spielt sich im Kopf ab, die Niederlage auch“, illustriert der Sportler in der Turnhalle des Paul-Schneider-Gymnasiums. Seine Erfahrungen zu Teambildung und Kritikfähigkeit ließen sich auf andere Sportarten und auch auf Unternehmen, Politik, Vereine und sogar auf die Familie übertragen, teilt die Stiftung mit.

Heiner Brand – Markenzeichen Walrossbart – ist nach Angaben der Stiftung weltweit der erste Handballer, der sowohl als Spieler (1978), als auch als Trainer (2007) Weltmeister wurde. Siebenmal Deutscher Meister, viermal Deutscher Pokalsieger, fünf Europapokalsiege: Er gewann fast alles, was der nationale und internationale Handball an Titeln und Trophäen zu vergeben hat. Wenn jemand weiß, wie man sich und andere, auch unter schwierigen Bedingungen, zur Höchstleistung motiviert, dann der studierte Diplom-Kaufmann, heißt es in der Ankündigung.

Nur Geimpfte und Genesene

Ursprünglich sollte diese Veranstaltung bereits im letzten Jahr stattfinden, musste allerdings coronabedingt ausfallen. „Wir sind stolz und dankbar, dass es uns gelungen ist, mit Heiner Brand eine Verschiebung in dieses Jahr zu vereinbaren. Jeder, der dabei sein kann und möchte, darf sich jetzt schon auf einen kurzweiligen, unterhaltsamen und interessanten Abend freuen. Wir hoffen, dass viele Zuhörer und Zuschauer mit uns diesen Vortrag genießen“, so Eugen Krax, Stiftungs-Vorstand, stellvertretend für das Team der Bittmann-Stiftung.

Zu der Veranstaltung sind nur Geimpfte und Genesene zugelassen. Dies sei notwendig, damit möglichst viele Personen und ohne große Auflagen an der Veranstaltung teilnehmen könnten. Die sehr geringe Anzahl an erlaubten nicht-immunisierten Teilnehmern sei bereits ausgeschöpft. Einlass ist ab 17.15 Uhr. Der Eintritt ist frei.