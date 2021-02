Nachbarschaftshilfe aus dem Glantal für die klammen Roten Teufel: Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern freut sich über einen Partner aus der Region. Der Verein teilt mit, dass das die Firma Bito Partner des FCK wird. „Es geht dabei um Bandenwerbung“, konkretisierte am Mittwoch auf Anfrage der RHEINPFALZ ein Sprecher von Bito.

Der FCK hatte auf seiner Internetseite und über soziale Medien der Freude über die neue Partnerschaft Ausdruck verliehen. „In den aktuell schwierigen Zeiten für den 1. FC Kaiserslautern setzt ein Unternehmen aus der Region ein starkes Zeichen“, heißt es. Logistik-Spezialist Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH sei neuer Partner des Drittligisten. Das international agierende Unternehmen mit Sitz in Meisenheim und Standort in Lauterecken habe sein Engagement beim Lauterer Traditionsclub zunächst bis zum Ende der Saison zugesagt – also bis zum frühen Sommer.

Der FCK sei der ideale Partner für Bito-Lagertechnik. Beide zeichneten sich durch langjährige Tradition und die Verbundenheit zur Region aus. „Obwohl wir mittlerweile weltweit agieren, sind das Herz und die Seele der Bito fest in Meisenheim verankert. Wir wollen unsere Marke weiter stärken und wissen dabei auch um die Bedeutung des FCK, der noch immer über eine große Strahlkraft verfügt. Gleichzeitig wollen wir unseren Teil dazu beitragen, den 1. FC Kaiserslautern zu alter Stärke zurückzubringen“, zitiert der Verein in seiner Verlautbarung Markus Zimmer, Leiter Marketing bei dem renommierten Logistik-Spezialisten.

„Rückenstärkung keine Selbstverständlichkeit“

Zimmer erläuterte am Mittwoch auf Anfrage, dass Bito als Werbepartner tätig werde. „Es geht um Bandenwerbung“, verdeutlichte der Marktein-Leiter, dass die Firma durchaus einen Gegenwert erhalte. Indes sind auf dem Betzenberg neue Werbepartner nur allzu willkommen. „In der aktuellen Zeit, vor allem vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Pandemie, ist es nicht selbstverständlich, dass sich ein mittelständisches Unternehmen aus der Region dazu entschließt, dem FCK den Rücken zu stärken“, kommentierte FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt die Zusammenarbeit.

Bito-Lagertechnik entwickelt, fertigt und vermarktet als einer der wenigen Komplettanbieter Regal-, Behälter- und Transportsysteme für alle Branchen. Das 1845 von der Familie Bittmann gegründete Unternehmen gilt heute als einer der Marktführer in Europa. Der FCK betont, dass – wie der Verein – auch der neue Werbepartner der Nachwuchsförderung hohen Wert beimesse. Dies dokumentiere der 2017 in Meisenheim gegründete Bito Campus. In der unternehmenseigenen Akademie unterstützt der Logistik-Spezialist Gründer bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Ideen und hilft beim Start in eine unternehmerische Laufbahn.