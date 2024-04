Am Feiertag, 1. Mai, startet die Barfuß-Pfadsaison in Bad Sobernheim. Auf 3,5 Kilometer Länge können Besucher bis 3. Oktober Sinneseindrücke sammeln.

Der Pfad führt über Lehm, Sand, Stein und Rindenmulch, Besucher können auf Balken balancieren, durch die Nahe waten oder mit dem Boot übersetzen. Eine Hängeseilbrücke wartet am Ende der Tour auf die Nahe-Überquerung zum Startplatz.

Der Barfuß-Pfad in Bad Sobernheim zieht jährlich 80.000 bis 100.000 Besucher an. Die Saison läuft bis 3. Oktober. Der Pfad ist in den Monaten Mai, September und Oktober täglich von 10 bis 19 Uhr begehbar und in der Hauptsaison während der Sommermonaten von 9 bis 20 Uhr. Eintrittskarten können vor Ort gekauft wie auch online gebucht werden.

Weitere Auskünfte bei der Tourist-Info Bad Sobernheim, Telefon 06751 811163, oder im Internet.