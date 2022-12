Zehn unterschiedlich schwer Verletzte und 250.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Massenunfalls auf der B41 am 8. Dezember. Zwölf Autos waren beteiligt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall in Höhe der Anschlussstelle Bad Sobernheim-Steinhardt. Die Unfallstelle habe sich über mehrere Hundert Meter erstreckt, drei schwer- aber laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzte Personen werden in Krankenhäuser in Mainz, Bad Kreuznach und Idar-Oberstein gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Acht Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden, die B41 war in Richtung Bad Sobernheim mehrere Stunden lang gesperrt.

Die Massenkarambolage begann mit einem Auffahrunfall, in den zwei Autos verwickelt waren, heißt es in einer Mitteilung. Als Unfallursache nimmt die Polizei eine Kombination aus tief stehender Sonne, Nieselregen, Unachtsamkeit und zu geringem Abstand an.

Ein Verkehrsgutachter soll den Hergang des Massenunfalls rekonstruieren.