Ungewöhnlicher Besuch hat sich am Sonntagabend am Gesundheitszentrum Glantal eingefunden. Nach Polizeiangaben verirrte sich eine Kuh vor die Klinik. „Bevor das auf dem Parkplatz herumlaufende Tier auf seinen Gesundheitszustand angesprochen werden konnte, war der vermeintliche Viehhalter bereits verständigt worden“, hieß es im Bericht der Lauterecker Polizei. Der Landwirt aus Reiffelbach hatte den Vierbeiner bereits vermisst. An der Klinik fand er das Tier allerdings nicht. Die Kuh hatte sich wieder aus dem Staub gemacht. Wohin, ist unklar. Immerhin schien sie keine ärztliche Behandlung zu benötigen.