In der kommenden Woche findet im Steinbruch Ellweiler bei Birkenfeld wieder das „Audi-Nines“-Mountainbike-Rennen statt. Von Dienstag, 24., bis Samstag, 28. August, seien erstmals auch Frauen am Start, teilen die Veranstalter mit.

Bei dem „Freeride- und Slopestyle“-Rennen werden die Fahrer spektakuläre Ritte anbieten – allerdings, wie im Vorjahr aufgrund der unsicheren Pandemiesituation, ohne Zuschauerbeteiligung. In diesem Jahr sind die „Audi Nines MTB“ sind im vierten Jahr in Folge in Birkenfeld zu Gast. Dort wurde der Steinbruch der Firma AWS Martin Gihl zu einem Bikepark umfunktioniert.

Zahlreiche internationale Fahrerinnen haben ihre Teilnahme zugesagt, darunter die zweifache Crankworx-Siegerin Casey Brown aus Kanada, Veronique Sandler aus Neuseeland sowie die mehrfache BMX- und Mountainbike-Weltmeisterin Caroline Buchanan aus Australien.

Bei den Herren sind der viermalige Crankworx-Slopestyle-Gewinner Emil Johansson aus Schweden, Nicholi Rogatkin (USA), Bienvenido Aguado aus Spanien und Szymon Godziek aus Polen sowie Sam Reynolds (Großbritannien) und Tomas Lemoine aus Frankreich dabei. Zu den Lokalmatadoren gehören Lukas Schäfer, Erik Fedko, Nico Scholze und Lukas Knopf.