Auch wenn die Sanierung wohl noch ein Jahr in Anspruch nehmen wird: Zu Ostern soll das Gradierwerk im Kurzpark Bad Münster am Stein-Ebernburg wieder öffnen.

Rechtzeitig zu Ostern soll das Gradierwerk im Kurpark Bad Münster am Stein-Ebernburg wieder in Betrieb gehen. Seit 2022 wird der Bau auf 110 Metern Länge saniert. Vorangegangene Bauarbeiten hatten die Anlage undicht werden lassen. Die Sanierungskosten muss nun eine Versicherung tragen, dies hat die Stadt Bad Kreuznach erstritten. Die aus Schwarzdornzweigen bestehende und zum Teil zusammengebrochene Dornenwand wird beiderseits erneuert. Momentan wird an der Wand zu der ehemaligen Parceliusklinik gearbeitet.

Zu Saisonbeginn können voraussichtlich 110 Meter der 150 Meter langen Salinenanlage berieselt werden und Kurgästen wie Einheimischen als Inhalatorium zur Verfügung stehen. Ein weiterer Teil des Gradierwerk ist umfassend auf Schäden untersucht worden. Dabei wurden die Holzkonstruktion und der Betonunterbau unter die Lupe genommen. Einige stützende Holzbalken müssen ausgetauscht werden. Die Arbeiten will die städtische Gesellschaft Gesundheit und Tourismus (GuT) ausschreiben.

Kosten steuern auf Million zu

Beiderseits soll es auch eine neue Bedornung geben. Bis Anfang 2024 sollen insgesamt etwa 45.000 Dornenbündel per Hand aufgebaut werden. Ohne noch nicht absehbare weitere Arbeiten belaufen sich die Kosten bislang auf 770.000 Euro.

Vergrößert werden soll laut GuT der Salzwassertank, gespeist aus der Rheingrafenquelle im nahen Kurmittelhaus, um Verdunstungsverluste besser ausgleichen zu können. Damit würden eine bessere konservierende Wirkung entfaltet und unerwünschte Ablagerungen von Mangan und Eisen auf den Dornenzweigen verringert. Dies soll aber erst nach Saisonende ab November begonnen werden. Die Kosten werden auf 110.000 Euro geschätzt. In Aussicht steht ein Zuschuss der Kuna-Stiftung.