Die Sektion Orthopädie der Chirurgie am Gesundheitszentrum Glantal wird nach Angaben von Chefarzt Christos Zigouris sehr gut angenommen und soll daher weiter ausgebaut werden. Umso mehr freut sich der Chefarzt der Chirurgie, dass in Anton Suriyakumar ein weiterer Orthopäde für das Krankenhaus in Meisenheim gewonnen werden konnte.

Anton Suriyakumar studierte in Göttingen und Heidelberg Medizin. Von Beginn an sei er von der Orthopädie fasziniert gewesen, sagt der 44-Jährige – daher legte er sehr früh seinen Fokus auf diesen Schwerpunkt und baute seine Expertise sukzessive aus. Nach dem Studium sammelte der Arzt an verschiedenen Kliniken Erfahrungen. Die Facharztprüfung Orthopädie und Unfallchirurgie absolvierte Anton Suriyakumar 2017 in Montabaur am Katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur. Direkt im Anschluss wurde er zunächst Oberarzt in Bad Kreuznach.

Schwerpunkt Endoprothetik

Als Oberarzt am Gesundheitszentrum Glantal in Meisenheim gehört Suriyakumar zum Team von Thomas Hopf, dem Sektionsleiter Orthopädie, einem Teil der Chirurgie unter der Leitung von Christos Zigouris. Suriyakumar arbeitet dort mit dem Schwerpunkt Endoprothetik.

Damit operieren nun drei Orthopäden am Gesundheitszentrum Glantal. Zu den häufigsten Eingriffen zählt der Mediziner Hopf Hüft- und Knieprothesen, Schulterprothesen, athroskopische Operationen an Schulter, Knie und Ellbogen sowie chirurgische Eingriffe am Vorfuß.