Eine Impfaktion gegen das Coronavirus findet am Dienstag, 23. November, in Meisenheim statt. Von 9 bis 17 Uhr werden Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson in der Turnhalle des Paul-Schneider-Gymnasiums gespritzt. Jugendliche ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Wer zwischen 16 und 18 Jahre alt ist, kann das Impfangebot mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten wahrnehmen. Auch Booster-Impfungen sind möglich, und zwar frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung. Wer zuvor Johnson & Johnson erhalten hatte, kann frühestens vier Wochen nach der Impfung seine Auffrischung erhalten. Die Unterlagen sind im Internet unter www.kreis-badkreuznach.de abrufbar. Diese sollten ausgefüllt zusammen mit Personalausweis und Impfpass mitgebracht werden.