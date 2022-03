Frisch gewienert erwartet der Oldtimerbus, der ursprünglich in den Schweizer Bergen unterwegs war, wieder Gäste für eine Fahrt durch die Alte Welt. Start- und Zielpunkt für die erste Tour ist der Lindenplatz in Meisenheim.

Wie die AG Tourismus der Alte-Welt-Initiative mitteilt, ist der erste Stopp auf der ersten Tour des Jahres das Besucherbergwerk in Wolfstein. Weiter geht es ins Zentrum der Alten Welt nach Nußbach, wo eine Mittagsrast im Restaurant „Schlemmerei“ und das Alte Welt Museum auf dem Tourplan stehen. Am Nachmittag folgt noch ein Besuch beim „Falkner der Herzen“ in Bisterschied.

Begleitet wird die Tour von der Gästeführerin Renate Gilcher, die mit Anekdoten aus der Alten Welt aufwartet. Eintritte und Führungen sind laut der Organisatoren im Fahrtpreis (45 Euro) enthalten.

Weitere Fahrten

Zwei weitere Termine für die Tour mit dem Oldtimerbus stehen bereits fest: am 28. Mai ab Otterberg und am 18. Juni ab Lauterecken.

Info

Tickets: im Onlineshop der VG Lauterecken-Wolfstein