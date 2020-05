Das Freibad in der Heimbach in Meisenheim wird vorerst nicht öffnen. Dies ist das Ergebnis eines Gesprächs der Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes (CDU) mit Bürgermeistern, Beigeordneten und Vertretern der Badgesellschaft. Eine Öffnung der Freibäder in Trägerschaft der Verbandsgemeinden und der Badgesellschaft sei angesichts der gültigen Hygienekonzepte kaum vorstellbar, lautete der Tenor.

Das Hygienekonzept sei durch die darin dargelegten Voraussetzungen nicht ohne Frustration bei den Schwimmbadbesuchern umsetzbar, fasst Dickes das Gespräch zusammen. Daher stünden in den Verbandsgemeinden Kirner Land, Nahe-Glan und Langenlonsheim-Stromberg sowie dem Bad Kreuznacher Stadtteil Bosenheim aktuell die Zeichen eher auf „geschlossen halten“. Ein Schwimm- und Freizeiterlebnis würde es unter den gegeben Umständen nicht geben, ist sich die Landrätin sicher.

In zwei Wochen solle erneut beraten werden, kündigte Dickes an. Dann solle auch eine endgültige Entscheidung für den Sommer fallen. Die Entscheidung zu möglichen Öffnungen der Schwimmbäder in anderer Trägerschaft liege in deren eigener Verantwortung.