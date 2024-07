Gibt’s Italien in Kreuznach? Dies ist eine der Fragen, die während der Spurensuche mit dem Wein- und Kulturbotschafter der Stadt, Uwe Schneider, beantwortet werden. Ein „Piffche“ Nahewein gibt es auch.

Für Mittwoch, 17. Juli, 18 Uhr, lädt Wein- und Kulturbotschafter Uwe Schneider zu einer Folge der Akte „X-KH“, also zur geführten Spurensuche in der Kurstadt, ein und gibt dabei Geschichten über Brücken, Wasser und Wein zum Besten. Er verspricht in der Ankündigung quasi augenzwinkernd: „Mit kriminalistischem Scharfsinn und Gespür decken wir gemeinsam alte Fälle auf.“ Die Tour führt vom Kurhaus zur Nahebrücke mit den berühmten Brückenhäusern und weiter zur Wilhelmsbrücke.

Wer hat die Kugel abgefeuert?

Während des Rundgangs erfahren die Teilnehmer beispielsweise, wer die Schuld an Kreuznachs Aufstieg zum mondänen Kurort trägt und wer die berühmte Kugel im Brückenhaus abgefeuert hat. Warum in der Kirschsteinanlage keine Kirschbäume stehen, ist laut Schneider ebenfalls von Interesse.

Am Mittwoch, 24. Juli geht eine weitere Tour „kreuz und quer“ durch die Gassen der historischen Neustadt mit Eiermarkt, Bocks- und Burbrunnen.

Info

Anmeldungen unter 01577 4649363