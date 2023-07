Mit Theater, Party und einem „Paul-Schneider-Tag“, feiert das gleichnamige Meisenheimer Gymnasium am 15. Juli sein 75-jähriges Bestehen.

Das Paul-Schneider-Gymnasium in Meisenheim feiert mit einem Schulfest am Samstag, 15. Juli, seinen 75. Geburtstag. Vorab findet ab 11 Uhr ein „Paul-Schneider-Tag“ inklusive Mitgliederversammlung der Vereinigung der Freunde, Förderer und Ehemaligen im Konferenzraum statt. Für 14 Uhr ist ein Gottesdienst mit Pfarrer Sascha Flüchter in der Turnhalle des kirchlichen Gymnasiums geplant. Anschießend gibt es Gelegenheit, die schulische Arbeit, Aktivitäten sowie Ergebnisse einer Projektwoche kennenzulernen. Der Schulelternbeirat sorgt für Kaffee und Kuchen, ab 16.30 Uhr gibt es allerhand vom Grill. Von 18 bis 23 Uhr ist auf dem Pausenhof vor der Aula ein Sommerfest mit Musik und Tanz geplant.

Bereits am Freitag, 14. Juli, führt die Schulbühne das Theaterstück „Leonce und Lena“ von Georg Büchner in der Aula auf. Das Stück wird am Sonntag, 16. Juli, wiederholt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.